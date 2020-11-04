Фонд соцстраха за месяц выплатил 1,2 миллиарда больничных

05 ноября 2020, 17:38

Фонд социального страхования в октябре принял на оплату 396 тысяч больничных на сумму 1,2 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте фонда.

«В течение прошлого месяца работодатели подали в Фонд социального страхования Украины заявления-расчеты на оплату более 396 тыс. листков нетрудоспособности своих работников. Общая сумма составила 1,2 миллиарда гривень», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по оперативным данным количество больничных листов, принятых ФССУ в течение октября, на около 130 тысяч превысило соответствующий показатель сентября 2020 года.

В ведомстве сообщают, что финансирование помощи по временной нетрудоспособности осуществляется Фондом на основании полученного от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения.

Также в ФССУ напомнили о порядке получения материального обеспечения от Фонда.

Согласно ему, полученный в учреждении здравоохранения листок нетрудоспособности работник передает уполномоченному лицу на предприятии - кадровику, табельщику или бухгалтеру, для заполнения обратной стороны листка нетрудоспособности (определение страхового стажа застрахованного лица и количества дней, за которые будет предоставляться материальное обеспечение).

Далее листок нетрудоспособности передают на рассмотрение в комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации (принимается решение о предоставлении материального обеспечения).

Затем бухгалтерия страхователя рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от Фонда.

Страхователь подает заявление-расчет в Фонд, после чего осуществляется перечисление Фондом заявленных средств на специальный счет страхователя.

Сообщается, что узнать, перечислены ли уже Фондом средства, застрахованные лица могут в Телеграм-канале ФССУ по тегу #фінансування_страхувальників, где ежедневно обновляется информация о состоянии финансирования заявлений-расчетов.

Последний этап порядка - выплата работодателем материального обеспечения застрахованным лицам в ближайший после дня назначения помощи срок, установленный для выплаты заработной платы.