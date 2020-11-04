В Чехии установлен антирекорд заражений СOVID-19

05 ноября 2020, 18:00

В среду, 4 ноября, в Чехии обнаружили 15 729 новых случаев коронавируса, это самый высокий показатель с начала пандемии и третий раз, когда дневной прирост инфицированных превысил 15 000. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Czech Radio.

Хотя в предыдущие дни динамика распространения эпидемии в стране замедлилась, начиная с понедельника показатели ежедневного прироста стали повышаться.

Во вторник, 3 ноября, умерло 223 человека с СOVID-19, что стало новым максимумом с начала эпидемии. Всего с марта умерло 4133 инфицированных коронавирусом.

Сейчас в Чехии госпитализированы 8300 пациентов с инфекцией, из них 1244 один - в тяжелом состоянии.

По прогнозам министра здравоохранения Яна Блатны, в ближайшие дни количество госпитализаций будет только повышаться, и улучшения ситуации можно ожидать не ранее чем через 14 дней.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Чехии заразилось более чем 378 700 человек, 200 000 уже выздоровели. Сейчас в стране насчитывается 174 820 инфицированных.

Чрезвычайное положение в Чехии в связи с пандемией продлится до 20 ноября.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство ввело комендантский час с 9 вечера и до 5 утра, начиная от 28 октября. Еще раньше закрыли школы, рестораны, магазины, не продают товары первой необходимости, ограничили передвижения.

Прага уже объявила, что в этом году традиционные рождественские ярмарки отменят.