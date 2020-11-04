05 ноября 2020, 11:36 Новый антирекорд: в Украине зафиксировано 9850 новых случаев COVID-19 За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Также за последние сутки госпитализированы 1269 человек, летальных случаев – 193, выздоровели 8378 человек. Кроме того, за сутки осуществлено 75598 тестирований (методом ПЦР - 46856, методом ИФА - 28742). За все время пандемии в Украине заболели 430 467 человек, выздоровели - 184 782 человека, летальных исходов - 7924; проведено ПЦР-тестов - 3470669. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях. Количество заболеваний в регионах Киев - 41373 случая; Винницкая область - 11644 случая; Волынская область - 14889 случаев; Днепропетровская область - 16600 случаев; Донецкая область - 12873 случая; Житомирская область - 16 598 случаев; Закарпатская область - 15849 случаев; Запорожская область - 11750 случаев; Ивано-Франковская область - 22 521 случай; Киевская область - 18329 случаев; Кировоградская область - 2813 случаев; Луганская область - 4104 случая; Львовская область - 32 069 случаев; Николаевская область - 9306 случаев; Одесская область - 26838 случаев; Полтавская область - 11 079 случаев; Ривненская область - 20671 случай; Сумская область - 13 196 случаев; Тернопольская область - 21 499 случаев; Харьковская область - 40 330 случаев; Херсонская область - 4852 случая; Хмельницкая область - 17989 случаев; Черкасская область - 10085 случаев; Черновицкая область - 23 708 случаев; Черниговская область - 9502 случая. Твитнуть Загрузка... Загрузка...