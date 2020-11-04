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Общественное мнение
Власть / Региональные
05 ноября 2020, 12:22

Где, когда и кто построит областную больницу в Северодонецке

Первая на Луганщине после первой в Австрии: в стенах областной администрации состоялась встреча главы области с представителями австрийской компании по поводу строительства областной больницы в Северодонецке.

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