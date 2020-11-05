В Минздраве назвали симптомы, при которых госпитализируют с COVID-19

06 ноября 2020, 15:32

Госпитализация в больницы пациентов с COVID-19 происходит исключительно по показаниям и по установленному врачом диагнозу.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Любая госпитализация должна происходить исключительно по показаниям. Это в том числе и ваша безопасность, уважаемые украинцы. Потому что любая больница имеет так называемую внутренне больничную инфекцию, и если у вас нет показаний, именно показаний к госпитализации, то безопаснее лечиться дома. До 80% людей, страдающих COVID-19, имеют легкое течение болезни, и им не показана ни одна госпитализация», - сказал Степанов.

Степанов отметил, что госпитализация не происходит по желанию пациента, а только по установленному врачом диагнозу и его направлению в госпитализацию.

«Когда у человека появляются симптомы, медицинские работники выясняют ее состояние, принимают решение о госпитализации или оказании помощи в амбулаторных условиях. Госпитализация по клиническим критериям показана больным с подозрением или подтвержденным COVID-19 при наличии не менее одного из этих признаков: частота дыхания 10 или более 30 дыхательных движений, сатурация менее 92, нарушение сознания, или пациенты с течением заболевания средней тяжести, имеющие тяжелую сопутствующую патологию: тяжелое течение артериальной гипертензии, декомпесованый сахарный диабет, иммуносупрессивные состояния, тяжелая хроническая патология дыхательной системы, почечная недостаточность», - сказал Степанов.

Также министр отметил, что существуют и такие случаи, когда человек, особенно из групп риска, заболел ОРВИ, имеет температуру, клинические признаки коронавирусной болезни, но не сообщает об этом своему семейному врачу.

«Обращайтесь, пожалуйста, к своему семейному врачу, для того, чтобы он решал, что именно делать, какую схему лечения выбирать, необходима госпитализация или нет, чтобы он направил мобильную бригаду. Не занимайтесь самолечением», - сказал Степанов.