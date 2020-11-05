В Украине возобновили работу более 50 лабораторий для ПЦР-тестов

06 ноября 2020, 15:53

Правительство возобновило работу более 50 лабораторий для ПЦР тестирования на COVID-19, в частности, обеспечены автоматические станции для экстракции РНК.

Об этом на час вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

«Была восстановлена ​​работа более 50 лабораторий. В общем лаборатории за это время профинансировали на 1 млрд грн. В начале эпидемии была только одна автоматическая станция для экстракции РНК (рибонуклеиновой кислоты - ред.) во время проведения тестов, сейчас их стало 56, и в ближайшее время их количество возрастет до 68. Это основа для ПЦР тестирования», - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что была поставлена цель - довести суточное количество тестирования методом ПЦР до 50 тыс., в октябре и до 75 тыс. в сутки к концу года. Также было выделено 1 млрд грн на закупку экспресс-тестов для определения COVID-19, которые дают результат в течение часа.