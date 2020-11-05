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Общественное мнение
Криминал / Региональные
06 ноября 2020, 16:01

Боевик "Призрака "получил в Северодонецком суде испытательный срок

Боевик батальона "Призрак" приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в апреле 2014 года житель Северодонецка участвовал в деятельности так называемой "охраны общественного порядка" в подразделении "Призрак". Выполняя указания "руководства", он нес "службу" на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции: проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию формирования. Кроме того, в его обязанности в составе подразделения входила пристрелка автоматического оружия.

Осужденный полностью признал свою вину, способствовал следствию и дал показания о других участниках незаконных вооруженных формирований.

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