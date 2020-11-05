06 ноября 2020, 11:33 Степанов: «Черных» карантинных зон в Украине не будет Информация о введении «черных» карантинных зон, которое якобы обсуждалось в Офисе президента, не соответствует действительности. Как передает Укринформ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. «Меня удивляет с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такой вопрос не обсуждался, никаких «черных» зон никто не предлагал вводить», - отметил Степанов. Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Твитнуть Загрузка... Загрузка...