Байден обошел Трампа в Джорджии и почти гарантированно получает президентство

06 ноября 2020, 12:33

Кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в Джорджии, что делает почти гарантированной его победу на выборах 46-го президента США, сообщает «Европейская правда».

Джорджия - один из ключевых штатов, где имя победителя было трудно спрогнозировать до последнего. В течение более двух суток в штате лидировал Трамп, однако эти подсчеты базировались на голосовании тех, кто физически приходил на участке.

Однако Байден начал резко сокращать отрыв, когда избирательная комиссия перешла к подсчету бюллетеней, поступивших по почте, поскольку почтовое голосование значительно популярнее среди избирателей Байдена. В 2020 году из-за пандемии количество почтовых голосов было особенно высоким.

В пятницу утром Байден вышел на первое место в Джорджии.

После обработки примерно 99,8% бюллетеней Байден опередил Трампа на 917 голосов, подтверждает местная телекомпания 11alive. При этом остаются не подсчитаны более 10 000 почтовых бюллетеней, преимущественно собранных в пригородах Атланты, где Байден имеет огромное преимущество (получил более 80% посчитанных почтовых бюллетеней из этих районов). К завершению подсчета, как ожидается, отрыв увеличится до нескольких тысяч голосов.

Джорджия дает 16 голосов в коллегию выборщиков - орган, чьи члены выбирают нового президента США, голосуя так, как поручили им избиратели штата. С их голосами Байден получает ориентировочно 286 голосов выборщиков - на 16 больше необходимого минимума.

Это гарантирует ему победу даже в случае, если в любом другом спорном штате победителем снова станет Трамп. При этом продолжается подсчет в Пенсильвании (20 выборщиков), где по имеющимся прогнозам Байден также выйдет на первое место с твердым преимуществом.

Подчеркнем, это не окончательный результат выборов. Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует коллегия выборщиков.

Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Джо Байден стал кандидатом в президенты, который получил наибольшее количество голосов на выборах в США за всю историю.

Президент Дональд Трамп заявил о мошенничестве с голосованием, подал судебные иски и призвал к пересчету голосов в нескольких штатах.

Ранее Трамп заявил о своей победе на выборах и обвинил конкурента от демократов Джо Байдена в попытке украсть результаты выборов в США.