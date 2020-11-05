06 ноября 2020, 13:35

В "красной" зоне карантина в обновленном списке оказались 13 областных центров. Также "красными" стали полностью две области.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, в "красную" зону вошли Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и Краматорск. По сравнению с прошлой неделей, в "красную" зону добавились Краматорск и Запорожье.

При этом Полтавская и Житомирская области полностью "красные".

"К "красному" уровню внесены 198 административных единиц из 23 областей. На 86 больше чем на предыдущей неделе", - сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.