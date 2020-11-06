9 ноября умерла доктор медицинских наук, профессор Антипова Светлана Владимировна

09 ноября 2020, 13:58

Сегодня, 9 ноября 2020 года, за день до своего 65-летия, ушла из жизни Антипова Светлана Владимировна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой онкологии, радиологии и радиационной медицины Луганского государственного медицинского университета.

Светлана Владимировна скончалась вследствие продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Профессор Антипова Светлана Владимировна – врач высшей категории, на ее счету тысячи успешно проведенных операций и спасенных больных; глубоко уважаема коллегами и больными. За многолетнюю врачебную, научно-педагогическую работу и милосердие Светлана Владимировна получила награды, в том числе и Православной церкви, на одной из которых – международной медали Христа Спасителя за веру и труд – написано «Ora et labora – молись и трудись» во благо расцвета и духовного обогащения мировой цивилизации.

Весь коллектив телеканала «ИРТА» выражает свое соболезнования семье, родным и близким Антиповой Светланы Владимировны.

Светлые воспоминания об этом человеке навечно останутся в нашей памяти.