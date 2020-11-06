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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
09 ноября 2020, 11:02

ООС: Боевики открывали огонь у Водяного

За прошедшие сутки, 8 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, достигнутые по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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