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Общественное мнение
Власть / Региональные
09 ноября 2020, 11:01

В районі проведення операції об’єднаних сил буде відновлено роботу всіх наявних КПВВ

Починаючи з 8.00 10 листопада, відповідно до рішення Командувача об’єднаних сил, в усіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил, відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

На території Донецької області через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8.00 до 18.00.

Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020.

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