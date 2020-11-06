У сервісному центрі на КПВВ «Щастя» все готове для виплати пенсій мешканцям з тимчасово окупованих територій

09 ноября 2020, 12:04

З 10 листопада у Луганській області працюватимуть три КПВВ – до діючого у Станиці Луганській додаються ще два нових - у Щасті і Золотому. Відкриття двох останніх – це результат домовленостей у рамках «нормандського формату», деталі яких узгоджували у ТКГ.

Приємні новини чекають отримувачів соціальної допомоги та українських пенсіонерів, які проживають у тимчасово окупованих Росією районах Луганської області. Віднині вони зможуть отримати гроші одразу на КПВВ у Щасті, де під керівництвом Мінреінтеграції збудовано сучасний сервісний хаб, у складі якого, серед іншого, працюватиме відділення «Ощадбанку» та встановлені банкомати. За інформацією «Ощадбанку» відділення і банкомати готові до роботи.

В «Ощадбанку» наголосили, що вони повністю готові до обслуговування клієнтів, на КПВВ у Щасті сформовано необхідний резерв готівки з огляду на можливий підвищений попит. Банкомати працюють цілодобово, відділення банку – понеділок-п’ятниця з 7:30 до 15:30; субота-неділя з 8:00 до 13:00.

Передбачається, що щоденно відділення зможе обслуговувати до 2000 клієнтів.

Тепер люди зможуть вирішити усі питання, пов’язані з виплатами, оформити картку, а також зняти свої гроші у банкоматах, не витрачаючи зайвого часу на дорогу.

Віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков неодноразово наголошував, що на час карантину усі виплати зберігаються і перераховуються на банківські рахунки, люди не повинні хвилюватися, Україна виконає усі свої соціальні зобов’язання.

«Україна в повному обсязі виконала зобов’язання щодо відкриття КПВВ, більш того - побудувала й сервісний хаб. Ми зробили все, аби ніщо не завадило людям отримати свої кошти. Сподіваюсь, російські окупаційні адміністрації припинять знущатися над людьми й відкриють пропуск з боку тимчасово окупованої Луганщини. Загалом в ОРДЛО проживає 272 тис. українських громадян, які отримують пенсію згідно українського законодавства», - додав Резніков.

Нагадаємо, крім банку, у складі сервісного хабу також працюватиме ЦНАП, який надаватиме увесь спектр адміністративних та соціальних послуг, пункт безоплатної правової допомоги, медичний пункт, кімната матері і дитини та інші важливі сервіси.

Протягом року сервісні хаби за такою моделлю будуть збудовані на усіх КПВВ в Донецькій, Луганській і Херсонській областях. Це зробить адміністративні послуги та інші сервіси більш зручними і доступними для мешканців тимчасово окупованих Луганщини, Донеччини та Криму, які опинилися у заручниках у російських окупаційних адміністрацій.