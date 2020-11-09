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Общественное мнение
Политика
10 ноября 2020, 16:38

Арахамия: Увольнение глав ОГА продолжится

Руководство партии «Слуга народа» прогнозирует, что увольнение руководителей областных государственных администраций продолжится по результатам местных выборов.

Об этом рассказали на брифинге председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко и руководитель одноименной депутатской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Укринформ.

«Так называемый губернаторопад продолжится», - сказал Арахамия.

Александр Корниенко, в свою очередь комментируя вопрос кадровых решений после местных выборов, сказал, что чиновников оценивают по определенной системе показателей.

«Это не на 100% политическое решение, и выборы просто часто подводят определенную черту для людей психологическую - что-то происходило в регионе, а потом какой-то есть уровень поддержки в регионе - партии, власти или кандидатов от партии власти. На основе этого эти решения делаются. Я думаю, что будут еще кадровые решения в ближайшее или среднесрочное время от Офиса президента», - отметил Корниенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 ноября уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций - Максима Куцого, Виталия Федорова и Романа Грищенко.

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