Громадянами задекларовано до повернення майже 3 млн грн податкової знижки

10 ноября 2020, 10:58

Платити менше податків у рамках діючого законодавства – реально. Кожен громадянин може законно зменшити суму податкових відрахувань або отримати від держави частину сплачених раніше податків. Одним із способів повернення грошей є податкова знижка. Про те скільки жителів Луганщини скористалися правом на податкову знижку та що необхідно зробити аби її отримати розповів заступник начальника Головного управління ДПС у Луганській області Ігор Ткачов.

За його словами, станом на 01.11.2020 для отримання податкової знижки подано 1,4 тис. декларацій про майновий стан і доходи за минулий рік. Задекларована сума до повернення становить 2,9 млн гривень.

Найбільша частина декларацій подана платниками з метою отримання податкової знижки за навчання (94% від загальної кількості декларацій). Далі – витрати на сплату страхових платежів та пенсійних внесків (5%) та проценти, сплачені за іпотечним кредитом (1%).

У 2019 році (за звітний 2018 рік), загалом громадянами подано 1,4 тис. декларацій про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки. Задекларована сума до повернення становила 2,4 млн гривень.

Ігор Ткачов зазначив, що громадяни, які не є суб’єктами господарювання та які протягом минулого року отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб, мають право на податкову знижку за умови наявності підстав, передбачених Податковим кодексом України.

Податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були витрати на:

- навчання,

- отримання доступного житла за державними програмами,

- оплату допоміжних репродуктивних технологій,

- відсотки за іпотечним кредитом,

- внески на благодійність,

- страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя,

- пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.

Для отримання знижки необхідно:

По-перше, заповнити та по 31 грудня включно подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи.

По-друге, у декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.

Після отримання декларації визначається сума, що підлягає поверненню, яка громадянам перераховується протягом 60 днів поштовим переказом або на банківський рахунок.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати.

До заробітної плати належать основна та додаткова винагороди, інші заохочувальні та компенсаційні кошти, які виплачують платнику податку на підставі відносин трудового найму.

Ігор Ткачов звернув увагу на те, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, закликав не зволікати та скористатися можливістю повернути свої кошти.