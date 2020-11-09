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Общественное мнение
Власть
10 ноября 2020, 11:47

Степанов рассказал, сколько продлится карантин выходного дня

В Украине готовятся к введению карантина выходного дня. Сколько он продлится, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Свобода слова» на ICTV, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Украина не готова к полному локдауну.

«Мы не можем по экономическим причинам позволить себе полный локдаун, как наши европейские соседи. Сколько продлится карантин выходного дня будет зависеть от того, удастся ли нам стабилизировать ситуацию», - сказал Степанов.

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