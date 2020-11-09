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Общественное мнение
Власть
10 ноября 2020, 12:05

Президент назначил и.о. глав трех ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

Соответствующие указы от 9 ноября обнародованы на официальном сайте главы государства.

Так, и.о. главы Ивано-Франковской областной государственной администрации назначена Мария Савка, Одесской ОГА - Вячеслав Овечкин, и Сумской - Сергей Пахольчук.

Напомним, 5 ноября президент уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

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