Одному из главарей «МГБ ДНР» сообщили о подозрении

11 ноября 2020, 15:59

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей так называемой «МГБ ДНР», который причастен к преследованию украинских граждан на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Главари группировок боевиков назначили его так называемым «заместителем начальника управления МГБ ДНР».

Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на «должности», злоумышленник давал указания о незаконных задержаниях и заключениях украинских граждан. Также он участвовал в допросах пленных и пытках над ними.

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Одесской области совместно со следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.