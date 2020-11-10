Карантин выходного дня ввели на три недели

11 ноября 2020, 16:06

Кабинет Министров внес изменения в постановление №641, которым ввел карантин выходного дня.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 11 ноября, передает Укринформ.

Карантин выходного дня в Украине вводится в ближайшие выходные, 14-15 ноября, ориентировочно до 30 ноября.

"Первые выходные, когда будет введен этот карантин, наверное, будут эти выходные... То есть, с принятием постановления оно будет действовать с этих выходных и предварительно до 30 ноября", - сказал Шмыгаль при обсуждении вопроса введения карантина выходного дня.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что карантин выходного дня должен быть на выходных три недели подряд, то есть речь идет о завершении карантина выходного дня в конце ноября - начале декабря.

"Мы говорим о конце ноября - начале декабря", - сказал Степанов.

Предполагается, что в выходные дни с 00 часов субботы до 00 часов понедельника будут разрешены предоставление финансовых услуг, работа финансовых учреждений, деятельность инкассации, операторов почтовой связи, работа учреждений медицинской и ветеринарной практики, продовольственные магазины, деятельность АЗС и СТО.

Дополнительно относительно ограничений, которые будут действовать в будние дни, в выходные не будут работать учреждения культуры, кроме производства аудиовизуальных произведений, запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, кроме продовольственных магазинов.

Для обслуживания граждан пожилого возраста вводятся приоритетные часы в магазинах.