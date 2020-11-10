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Общественное мнение
Власть
11 ноября 2020, 17:03

Кабмин упростил процедуру назначения пенсий

Правительство поддержало решение о введении политики «единого обращения» в вопросе назначения пенсий. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, теперь пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.

«Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Ведь будет работать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке. Это еще один шаг для упрощения работы социальной сферы», – отметил премьер.

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