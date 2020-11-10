«Слуга народа» планирует съезд – готовится к довыборам

11 ноября 2020, 11:11

Правящая партия «Слуга народа» в январе планирует провести съезд, на котором предложит кандидатов на довыборы в Верховную Раду в нескольких округах, сообщил председатель партии Александр Корниенко.

«У нас запланирован примерно в январе съезд, потому что впереди довыборы по трем округам в Верховную Раду», - передает его слова Радио Свобода.

По его словам, довыборы потребуются в связи с намерениями депутата Зиновия Андриевича досрочно сложить мандат, из-за желания продолжить борьбу на местных выборах (на голову Покровской ОТГ - ред.) Со стороны внефракционного Руслана Требушкина и «есть вероятность, что в Херсоне наш народный депутат выиграет выборы мэра (Игорь Колихаев, - ред.)», добавил Корниенко.

Корниенко добавил, что на съезде будут избраны кандидаты в народные депутаты от партии, которые будут баллотироваться на довыборах в парламент.

По данным ЦИК, повторное голосование по местным выборам в Украине состоится 15 и 22 ноября.