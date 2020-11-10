В Киеве – 965 случаев COVID-19 за сутки

11 ноября 2020, 11:28

Коронавирус за минувшие сутки подтвердили еще у 965 киевлян. 20 больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 965 больных коронавирусом. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 914 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 46 632», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 92 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 469 человек. Всего коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском районе - 110, в Днепровском - 109 и в Деснянском районе - 106 случаев», - отметил Кличко.