Підприємства Луганщини з початку року погасили 51 млн грн податкового боргу

11 ноября 2020, 15:47

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня - жовтня поточного року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 51 млн грн, у тому числі у жовтні – 3,6 млн гривень.

Найбільші суми надходжень забезпечені до державного бюджету – 35,5 млн грн, ще 15,5 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів. З них у жовтні до держбюджету перераховано – 2,6 млн грн, до місцевих – 1 млн гривень.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається пріоритетним напрямком роботи податкової служби. Адже своєчасно сплачені податки є запорукою добробуту усіх громадян та держави в цілому.