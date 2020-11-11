Врач: Людям с симптомами COVID-19 нужно делать 6 анализов крови

12 ноября 2020, 17:18

Чтобы выбрать способ лечения, людям с симптомами COVID-19 нужно делать 6 анализов крови.

Об этом сказала в интервью Укринформу врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.

«Чтобы определиться, как лечить пациента с ковидом, важны три обстоятельства. Первое - высота температуры и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе - сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье - 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объесть лечения», - рассказала Гук.

По ее словам, на 5-7 день от начала первых симптомов (ломота, температура) не следует сбивать температуру до 38,5, если нет сопутствующих осложняющих факторов (судорожный синдром и т.д.).

Напомним, по состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.