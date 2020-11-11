В Славянске нашли мать, бросившую новорожденного малыша

12 ноября 2020, 17:48

В Славянске полицейские разыскали женщину, которая 7 ноября оставила младенца в коридоре детского инфекционного отделения. Правоохранители установили, что роженица – местная жительница, и у нее уже есть шестеро детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Младенец, которого нашли брошенным в больнице, родился за несколько часов до того, как его обнаружили.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские ювенальной превенции установили 31-летнюю мать, оставившую новорожденного мальчика.

«Также правоохранители выяснили, что во время беременности женщина на учете у врачей не находилась и родила дома. Это ее седьмой ребенок, она самостоятельно уже воспитывает шестерых детей в возрасте от 1 до 14 лет. Сама же мать раскаивается в своем поступке, говорит, что все это время думала о ребенке, но боялась за ним вернуться», – рассказали в полиции.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов или социальных служб семья не попадала.

Продолжается следствие. Предварительная правовая квалификация – по ст. 166 Уголовного кодекса Украины («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком»).