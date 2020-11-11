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Общественное мнение
Власть
12 ноября 2020, 18:00

Мэра Кропивницкого положили в больницу с COVID-19 и воспалением легких

Городской голова города Кропивницкого Андрей Райкович госпитализирован с коронавирусом и воспалением легких.

Об этом он сам сообщил в Фейсбуке.

"Вынужден сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких. Поэтому снова и снова призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках! Без крайней надобности не выходите из дома! Давайте беречь друг друга", - отметил Райкович.

Он отметил, что выполняет все предписания врача и надеется на скорейшее выздоровление. А еще поблагодарил всех медиков: "от врачей-инфекционистов до санитарочки за их тяжелый труд".

Сейчас COVID-19 болеют 1 630 жителей Кировоградской области, 1 402 лечатся амбулаторно в условиях самоизоляции. За сутки заболел 141 человек. Среди них 12 медиков и 7 детей.

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