12 ноября 2020, 10:09 В Украине зафиксирован очередной антирекорд: 11057 новых случаев COVID-19 По состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Также за последние сутки госпитализировали 1509 человек, летальных случаев – 198, выздоровели 235 человек. За сутки осуществлено 77 149 тестирований (в том числе методом ПЦР - 46933, методом ИФА - 30216). За все время пандемии в Украине заболели 500865 человек, выздоровели 227694 человека, летальных случаев – 9145, проведено ПЦР-тестов - 3782099. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях. Количество заболеваний в регионах: Киев - 47563 случая; Винницкая область - 13 153 случая; Волынская область - 17 610 случаев; Днепропетровская область - 19 169 случаев; Донецкая область - 15 478 случаев; Житомирская область - 20 589 случаев; Закарпатская область - 18 470 случаев; Запорожская область - 16 084 случая; Ивано-Франковская область - 26 252 случая; Киевская область - 22 431 случай; Кировоградская область - 3422 случая; Луганская область - 4822 случая; Львовская область - 35 535 случаев; Николаевская область - 11373 случаи; Одесская область - 30704 случаи; Полтавская область - 13 767 случаев; Ривненская область - 23 585 случаев; Сумская область - 16 101 случай; Тернопольская область - 22 798 случаев; Харьковская область - 45 469 случаев; Херсонская область - 6272 случая; Хмельницкая область - 21392 случаи; Черкасская область - 11 323 случая; Черновицкая область - 26 699 случаев; Черниговская область - 10 804 случая Твитнуть Загрузка... Загрузка...