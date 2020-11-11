Податківці Луганщини викрили ділків, які намагалися ухилитися від оподаткування на суму понад 7 млн гривень

12 ноября 2020, 11:44

Незважаючи на те, що податковою службою Луганської області з переважною більшістю платників податків встановлено доброчесні, партнерські відносини, знаходяться окремі ділки, які намагаються у різні способи ухилитися від свого громадянського обов’язку щодо сплати податків. У зв’язку з чим, співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Луганській області постійно досліджується як законність використання платниками податків державних коштів, так своєчасність і повнота сплати податків (зборів) до бюджетів та цільових фондів.

Цього разу увагу податківців привернув факт активного ремонту та відновлення бруківки в одному з міст області. За результатами аналітичних досліджень, фахівці Головного управління встановили, що роботи проводились фізичними особами - підприємцями, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Перевіркою їх звітів та наявної податкової історії було виявлено численні порушення Податкового кодексу України, що призвели до ухилення від оподаткування на суму більше 7 мільйонів гривень.

За даним фактом Головним управлінням ДФС у Луганській області до ЄРДР внесено інформацію про скоєння правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах. Санкція цієї статті передбачає штраф від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна).