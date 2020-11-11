12 ноября 2020, 11:53

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболел еще 931 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городского головы.

«Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 931 случай коронавируса. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян. На сегодня в столице уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Заболели 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели в том числе и 36 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 164, в Подольском - 145 и 133 случая - в Шевченковском районе», - отметил мэр.

Напомним, по состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.