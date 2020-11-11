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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия
12 ноября 2020, 12:22

Сутки в ООС: 3 обстрела, ранен 1 военный

За прошедшие сутки, 11 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, в районе населенного пункта Пески враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного - применил миномет калибра 82 миллиметра. Недалеко от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. К сожалению, вследствие этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина. В полосах ответственности наших бригад ни одной вооруженной провокации или выстрела не зафиксировано. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

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