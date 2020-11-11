На украино-молдавской границе возобновили работу два пункта пропуска

12 ноября 2020, 12:53

С сегодняшнего дня, 12 ноября, возобновлен пропуск в двух пунктах на украино-молдавской границе "Бесарабьяска - Августовское" и "Новые Трояны-Чадыр-Лунга". До этого пункты пропуска были заблокированы с молдавской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, автомобильное сообщение было восстановлено с 8:00.

"О решении восстановить пропускные операции через пункты пропуска "Бесарабьяска", "Чадыр-Лунга" Госпогранслужбе Украины сообщила Пограничная полиция Республики Молдова", - сообщили украинские пограничники.