Краматорск не будет вводить карантин выходного дня

13 ноября 2020, 13:46

Городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина выходного дня, сообщил мэр города Андрей Панков.

«По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров Украины №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах», - написал он в Facebook.

По его словам, в заведениях общественного питания, кафе, ресторанах не наблюдается скоплений даже в вечерние часы пик – люди за полгода карантина прониклись общей атмосферой карантина.

«И вообще, в Краматорске владельцы и администраторы таких заведений ответственно подошли к организации внутреннего пространства - посадочные места располагаются на достаточном расстоянии друг от друга, официанты работают в защитных масках и перчатках, есть антисептики. Представители местного бизнес-сообщества не раз говорили - сейчас вопрос не в прибылях. Главное - не допустить остановки работы предприятий, сохранить рабочие места», - отметил мэр.

Соответствующее письмо с просьбой учесть мнение города Панков отправил в Кабинет министров Украины.