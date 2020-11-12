13 ноября 2020, 15:00 Повторные выборы мэра Борисполя назначили на 31 января 2021 года Повторные выборы городского головы Борисполя назначены на 31 января 2021 года, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. На местных выборах 25 октября победил действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук (баллотировался от партии «Наш край»). Однако он умер 28 октября – до официального объявления результатов выборов – от COVID-19. Таким образом, в городе должны состояться повторные выборы. Гражданская сеть «Опора» сообщала, что в городе должны состояться повторные выборы. Начало избирательного процесса приходится на 11 декабря 2020 года. Твитнуть Загрузка... Загрузка...