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Общественное мнение
Власть
13 ноября 2020, 17:14

Разумков лечится от коронавируса дома

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, заболевший коронавирусом, находится дома на самоизоляции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно», – написал Разумков.

Он выразил надежду, что вирус у него пройдет быстро и без осложнений. «Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции!

Всем, кто сейчас болеет, желаю скорейшего выздоровления», – подчеркнул спикер ВР.

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