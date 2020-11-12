Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
13 ноября 2020, 10:10

В Украине зафиксировано 11 787 новых случаев COVID-19

В Украине за прошлые сутки зафиксировано 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За прошлые сутки COVID-19 заболели 11 787 человек, из которых 388 детей и 555 медработник. Было госпитализировано 1587 человек, летальных случаев – 172.

За 12 ноября выздоровело 6155 человек.

За прошлые сутки было сделано 73 398 тестирований на COVID-19, из них 46 813- методом ПЦР, а 26 585- методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболели 512 652, выздоровели – 233 849, летальных случаев – 9317.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: