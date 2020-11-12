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Общественное мнение
Власть / Региональные
13 ноября 2020, 11:01

Бывший пленник боевиков «ДНР» Станислав Асеев получил квартиру

Украинский журналист, бывший пленник боевиков «ДНР» Станислав Асеев получил квартиру.

«Сегодня решился очень важный вопрос с жильем – и я получил обещанную Президентом квартиру. Должен сказать, что люди, на которых было возложено реализацию президентского слова еще в январе, мало что сделали, - и только при прямом вмешательстве Андрея Ермака и людей из ОП все это решили буквально за месяц, за что я им невероятно благодарен», - написал он в Facebook.

Журналист планирует вывезти маму с оккупированного Донбасса.

29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных - журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих. Боевики «ДНР» обвиняли его в шпионаже и удерживали с мая 2017 года.

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