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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Спорт
16 ноября 2020, 13:47

Трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19

Несмотря на вчерашнюю новость о негативных тестах всех членов сборной Украины по футболу, сегодня утром поступила дополнительная информация от лаборатории, которая имеет статус официального для соревнований Европейского футбольного союза (УЕФА).

Как сообщил пресс-атташе «сине-желтых» Александр Гливинский, выяснилось, что тесты трех игроков - Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника - вчера имели так называемый статус условно отрицательных. После дополнительного исследования медики обнаружили, что данные образцы содержат COVID-19, передает Укринформ.

Трое упомянутых футболистов сейчас изолированы в своих гостиничных номерах, а национальная команда Украины ожидает решения местных властей о возможности проведения завтрашнего матча Лиги наций УЕФА против сборной Швейцарии.

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