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Общественное мнение
Общество
16 ноября 2020, 16:48

В Минздраве посоветовали предпринимателям пойти работать в больницу

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала малому и среднему бизнесу в Украине найти дополнительный доход на время действия карантина выходного дня. Об этом она заявила на брифинге, передает hromadske,

Она отметила, что предприниматели могут брать пример с медиков, который «годами работают с нищенской заработной платой» и «превращать проблемы в возможности».

«Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз и т.д.», — заявила Микичак.

Заместитель министра добавила, что украинские больницы «с радостью» предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас находятся в вынужденном простое.

По ее словам, больницам и центрам медицинской помощи очень нужны «рабочие руки» экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей и т.д.

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