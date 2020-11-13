Некоторые области уже застраховали до 70% врачей – совещание в ОП

16 ноября 2020, 17:46

Кабинет Министров работает над усовершенствованием программ страхования медиков, некоторые области уже застраховали 60-70% врачей.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что правительство активно работает над совершенствованием программ по страхованию медицинских работников.

В частности, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев напомнил, что медицинский работник, который борется с COVID-19, приравнен к военнослужащему, и сейчас, кроме выплат в случае нетрудоспособности либо смерти, в разных регионах отрабатываются программы помощи в случае болезни.

В свою очередь заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко добавил, что "после приказа главы государства тщательно изучить этот вопрос, разработка страховых программ активизировалась, и некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Киевская, Волынская и другие".