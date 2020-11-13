На Донетчине пьяный военный пытался изнасиловать несовершеннолетнюю, – прокуратура

16 ноября 2020, 18:00

В Донецкой области сообщено о подозрении военному, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Как рассказали в прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что 15 ноября 2020 года в 08:00 несовершеннолетняя жительница Селидово провела на работу мать и направилась домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, так как незнакомый мужчина ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.

На помощь девочке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить, поэтому завершить преступление нападающему не удалось.

32-летний военнослужащий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры военнослужащему сообщено о подозрении в законченном покушении на изнасилование несовершеннолетней (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины).