Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців майже 370 млн грн єдиного податку

16 ноября 2020, 11:46

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня- жовтня 2020 року від спрощенців Луганщини до місцевих бюджетів надійшло 369,2 млн гривень.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 183 млн грн сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 26 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники -160,2 млн гривень.

У порівнянні з показниками січня – жовтня 2019-го року надходження єдиного податку збільшились на 29,1 млн грн або на 8,6 відсотків.

Нагадаємо, всього за січень – жовтень 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 3 млрд 5 млн гривень.