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Общественное мнение
Спорт
16 ноября 2020, 12:46

Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты

Украинец стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот статус.

24-летний Алексей Новиков стал обладателем титула самого сильного человека планеты - World Strongest Man. Он победил на соревнованиях в Брейдентоне (Флорида, США). Украинец стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот статус, сообщает Укринформ.

Новиков стал первым украинцем после Василия Вирастюка, которому удалось стать обладателем звания самого сильного человека в мире в 2004 и 2007 годах.

Два месяца назад Алексей потерял титул самого сильного человека Украины, которым владел 4 года. Однако, он смог реабилитироваться на мировом соревновании.

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