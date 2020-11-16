Под Радой задержали 50-летнего митингующего

17 ноября 2020, 12:49

За противоправные действия возле Верховной Рады Украины полицейские задержали одного из участников акции протеста, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Его доставили в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств содеянного.

Сегодня в центральной части Киева, в частности у здания Верховной Рады Украины проходит акция с массовым участием граждан. Митингующие перекрыли проход к ВРУ, чем мешали народным избранникам беспрепятственно попасть в здание законодательного органа Украины.

«На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Следовательно, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ», - говорится в сообщении.

В этот момент один из участников мероприятия совершил злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и пытался совершить с правоохранителями драку. Сейчас 50-летнего правонарушителя, жителя Тернопольской области, доставили в территориальное управление для выяснения всех обстоятельств и привлечение его к ответственности.