18 ноября 2020, 09:04 На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных За прошедшие сутки, 17 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов - автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано. Твитнуть Загрузка... Загрузка...