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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
18 ноября 2020, 09:04

На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных

За прошедшие сутки, 17 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов - автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

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