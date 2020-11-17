18 ноября 2020, 14:16 США выделят $2 миллиона для помощи переселенцам в Украине США начинают в Украине двухлетнюю программу поддержки внутренне перемещенных лиц на сумму 2 миллиона долларов. Об этом в среду объявило посольство США в Украине, сообщает «Европейская правда». «Соединенные Штаты рады начать вместе с Советом международных научных исследований и обменов двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией», - заявили американские дипломаты. Твитнуть Загрузка... Загрузка...