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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
18 ноября 2020, 14:16

США выделят $2 миллиона для помощи переселенцам в Украине

США начинают в Украине двухлетнюю программу поддержки внутренне перемещенных лиц на сумму 2 миллиона долларов.

Об этом в среду объявило посольство США в Украине, сообщает «Европейская правда».

«Соединенные Штаты рады начать вместе с Советом международных научных исследований и обменов двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией», - заявили американские дипломаты.

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