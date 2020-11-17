Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
18 ноября 2020, 15:48

Первые восемь жителей Луганщины получат компенсации за разрушенное Россией жилье

Первые восемь пострадавших от агрессии РФ жителей Луганской области получат от государства компенсацию за разрушенное жилье, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

Сегодня состоялось первое заседание областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

Члены комиссии рассмотрели представленные Попаснянским городским советом и военно-гражданской администрацией города Лисичанск списки пострадавших. Это - три и пять пострадавших жителей области соответственно.

По итогам заседания принято решение о предоставлении денежной компенсации шестерым лицам по 300 тысяч гривен, одному - 282,2 тысячи гривен, еще одному - 231,2 тысяч гривен.

«На рассмотрение комиссии для компенсации за разрушенное жилье было подано 78 заявлений. Сегодня мы одобрили восемь просьб, которые были выполнены в соответствии с требованиями правительственного постановления. Общая сумма компенсации по одобренным заявлениям составляет 2,313 миллиона гривен. Люди должны максимально быстро получить средства: сотрудники Департамента социальной защиты населения ОГА в пятидневный срок передают информацию Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, после согласования Министерства из госбюджета выделяются средства на область, а затем на счета пострадавших», - рассказал директор Департамента ЖКХ Виталий Сурай.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: