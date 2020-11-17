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Общественное мнение
Общество / Региональные
18 ноября 2020, 16:07

Медики зарегистрировали 1704 случая заражения коронавирусной инфекцией на оккупированной территории Луганской области

Медики зарегистрировали 1704 случая заражения коронавирусной инфекцией на оккупированной территории Луганской области, пишут сепаратистские СМИ.

"Всего по состоянию на 09:00 18 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1704", – говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1453 человека. Также известно о трех летальных случаях за прошедшие сутки

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