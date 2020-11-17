18 ноября 2020, 16:07

Медики зарегистрировали 1704 случая заражения коронавирусной инфекцией на оккупированной территории Луганской области, пишут сепаратистские СМИ.

"Всего по состоянию на 09:00 18 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1704", – говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1453 человека. Также известно о трех летальных случаях за прошедшие сутки