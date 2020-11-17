Кабмин отменил необходимость справки о составе семьи при получении ряда госуслуг

18 ноября 2020, 17:00

Кабинет министров Украины исключил справку о составе семьи из перечня документов, необходимых для получения ряда государственных услуг. Правительство одобрило ряд постановлений для исключения документа.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Такая справка теперь не понадобится при назначении и выплате одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

Кабмин отменил и представление такой справки одним из лиц, которым выплачивается денежная помощь, в случае гибели (смерти), ранения (контузии, травмы или увечья) или инвалидности лица рядового или начальствующего состава и инвалидности лица, уволенного со службы в Госслужбе специальной связи и защиты информации.

Лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты вместе с рапортом на получение компенсации за поднаем (наем, аренду) ими жилья также больше не будут предоставлять справку о составе семьи и регистрации места жительства.