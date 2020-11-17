В Украине за сутки выявили 12 496 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 18 ноября в Украине зафиксировано 12496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-центр штаба операции Обїединенніх сил.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1668 человек, летальных случаев – 256, выздоровели - 8096 человек, осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42379, методом ИФА - 30685).
За все время пандемии в Украине заболели 570 153 человека, выздоровели 259 079 человек, летальных исходов - 10 112; проведено ПЦР-тестов - 4022283.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 53855 случаев;
Винницкая область - 14 306 случаев;
Волынская область - 19 648 случаев;
Днепропетровская область - 23 900 случаев;
Донецкая область - 18 257 случаев;
Житомирская область - 23 988 случаев;
Закарпатская область - 20 146 случаев;
Запорожская область - 20 733 случая;
Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
Киевская область - 26 561 случай;
Кировоградская область - 3818 случаев;
Луганская область - 5286 случаев;
Львовская область - 38 577 случаев;
Николаевская область - 13394 случаи;
Одесская область - 34 806 случаев;
Полтавская область - 16 418 случаев;
Ривненская область - 25 904 случая;
Сумская область - 19 514 случаев;
Тернопольская область - 24 242 случая;
Харьковская область - 49 067 случаев;
Херсонская область - 7624 случая;
Хмельницкая область - 23952 случая;
Черкасская область - 15 033 случая;
Черновицкая область - 29 126 случаев;
Черниговская область - 12 456 случаев